В Киеве за сутки выявили 756 больных ковидом

Умерли 14 человек.

В Киеве за минувшие сутки выявили 756 больных коронавирусом. Умерли 14 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 216, Днепровском - 170 и в Подольском - 79 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 62 пациента.

Выздоровели за минувшие сутки 226 человек.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 100 450. Коронавирус преодолели 32 175 киевлян. Всего за период пандемии в столице 1 713 летальных случаев от вируса.

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