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2020-12-20
В Киеве за сутки выявили 756 больных ковидом
Умерли 14 человек.
В Киеве за минувшие сутки выявили 756 больных коронавирусом. Умерли 14 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 216, Днепровском - 170 и в Подольском - 79 случаев.
В больницы столицы госпитализировали 62 пациента.
Выздоровели за минувшие сутки 226 человек.
Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 100 450. Коронавирус преодолели 32 175 киевлян. Всего за период пандемии в столице 1 713 летальных случаев от вируса.