Оркестр ВВС США исполнил "Щедрик"

Оркестр Военно-воздушных сил США исполнил "Щедрик" и поздравил украинцев с рождественскими и новогодними праздниками.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Дипломаты обнародовали видео с сообщением от руководителя оркестра ВВС США в Европе подполковника Кристины Мур Уррутии.

Американка поздравила украинцев с праздниками, а оркестр под ее руководством исполнил "Щедрик", автором которого является украинец Николай Леонтович.

"Оркестр исполнил "Щедрик" в знак чествования американо-украинского партнерства. У Украины нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты Америки, которые поддерживают ваши усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины. Желаем вам всего наилучшего в эти праздничные дни", - сказала Мур Уррутия.

Напомним, в декабре 2015-го года в Сеть выложили первую запись "Щедрика" Николая Леонтовича, написанного композитором в 1901 году. Запись сделана в Нью-Йорке в 1922 году в исполнении Украинского национального хора под руководством Александра Кошица.

В промежутке между 1901 г. и 1921 годом, когда "Щедрик" исполнили в Карнеги-холле, Леонтович создал пять версий песни. Только версия, созданная в 1916 году, его устроила настолько, что он разрешил ее выполнить. Первое исполнение "Щедрика" осуществил хор Киевского университета под руководством опять-таки Александра Кошица.

После этого "Щедрик" стал очень знаменитой песней. В 20-е годы ее исполнили в США , а уже в 1936 году создали ее американскую версию - Carol of the Bells, написанную американцем украинского происхождения Питером Вильховским.

Carol of the Bells, как известно, стала невероятно популярной рождественской песней во всем мире. Как и "Щедрик" в Украине.