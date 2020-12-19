Количество случаев коронавируса в мире выросло до 76 143 682
От ковида всего умерли 1 684 060 человек, а излечились 53 430 358 человек.
По состоянию на 16:28 19 ноября в мире зарегистрировано 76 143 682 случая коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные портала worldometers.info.
От ковида всего умерли 1 684 060 человек, а излечились 53 430 358 человек.
За последние сутки зафиксировано 3 703 летальных случая, коронавирусом заболели еще 150 910 человек.
Сейчас ковидом болеют 21 029 264 человека, 106 723 (0,5%) из них - в тяжелом состоянии.
Больше всего случаев COVID-19 - 17 889 578 - обнаружили в США, где от болезни умерли уже 320 845 человек.
В Индии число случаев коронавируса превысило 10 млн, а в Бразилии - 7 млн.
Напомним, Минздрав распорядился тестировать на ковид всех людей с симптомами ОРВИ из-за уменьшения количества тестов.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что украинцев также будут тестировать на антиген.
В Украине по состоянию на 19 декабря зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни, умерли 213 человек.
С сегодняшнего дня в стране действуют новые карантинные ограничения.