Количество случаев коронавируса в мире выросло до 76 143 682

От ковида всего умерли 1 684 060 человек, а излечились 53 430 358 человек.

Фото: скриншот

По состоянию на 16:28 19 ноября в мире зарегистрировано 76 143 682 случая коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные портала worldometers.info.

От ковида всего умерли 1 684 060 человек, а излечились 53 430 358 человек.

За последние сутки зафиксировано 3 703 летальных случая, коронавирусом заболели еще 150 910 человек.

Сейчас ковидом болеют 21 029 264 человека, 106 723 (0,5%) из них - в тяжелом состоянии.

Больше всего случаев COVID-19 - 17 889 578 - обнаружили в США, где от болезни умерли уже 320 845 человек.

В Индии число случаев коронавируса превысило 10 млн, а в Бразилии - 7 млн.

Фото: скриншот
Украина находится на 17-м месте в мире и 8-м в Европе с 956 123 больными ковидом. Перед ней Перу с 993 760 больными.

Напомним, Минздрав распорядился тестировать на ковид всех людей с симптомами ОРВИ из-за уменьшения количества тестов.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что украинцев также будут тестировать на антиген.

В Украине по состоянию на 19 декабря зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни, умерли 213 человек.

С сегодняшнего дня в стране действуют новые карантинные ограничения.

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