Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который напал на журналистку во время прямого эфира в Киеве

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Киевская местная прокуратура № 6 и Печерское управление полиции сообщили о подозрении 31-летнему мужчине по факту препятствования работе журналистки 28 ноября на территории парка «Славы».

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Установлено, что подозреваемый подошел к журналистке, которая в это время вела репортаж по случаю Дня памяти жертв голодоморов и выбил из ее рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку. При этом он агрессивно высказал свое недовольство и ушел", - говорится в сообщении.

Фото: Киевская городская прокуратура
Правоохранители установили личность нападавшего и обнаружили вещественные доказательства, в частности, одежду, в которой мужчина напал на журналистку.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Киевская городская прокуратура

Кроме того, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Максимальная санкция наказания предусматривает ограничение свободы сроком до 3 лет.

Фото: Киевская городская прокуратура
Напомним, 14 декабря в полицию Киева поступило сообщение от журналистки одного из местных телеканалов Камилы Мамедовой о том, что возле станции метро "Выдубичи" во время съемки сюжета в прямом эфире ее ударил неизвестный.

Журналистка получила синяк на щеке и отек.

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