Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который напал на журналистку во время прямого эфира в Киеве
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Киевская местная прокуратура № 6 и Печерское управление полиции сообщили о подозрении 31-летнему мужчине по факту препятствования работе журналистки 28 ноября на территории парка «Славы».
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Установлено, что подозреваемый подошел к журналистке, которая в это время вела репортаж по случаю Дня памяти жертв голодоморов и выбил из ее рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку. При этом он агрессивно высказал свое недовольство и ушел", - говорится в сообщении.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Максимальная санкция наказания предусматривает ограничение свободы сроком до 3 лет.
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