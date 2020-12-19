За сутки в Украине зафиксировано 11 742 новых случая ковида, выздоровели более 13 тыс. человек

От коронавируса умерли 213 человек.

В Украине по состоянию на 19 декабря зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни, умерли 213 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Госпитализированы - 2 865 человек, в том числе заболели 547 детей и 481 медработник.

Выздоровели - 13 314 человек, проведено 60 089 тестирований за сутки, в том числе методом ПЦР -39258, методом ИФА - 20 831.

За все время пандемии в Украине заболели - 956 123 человека, выздоровели - 574 536 человек, летальных исходов - 16 469 и проведено ПЦР-тестов - 5 248 720.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 99694 (+1 364)

области:

Винницкая - 20781 (+203)

Волынская - 30197 (+380)

Днепропетровск - 52068 (+667)

Донецк - 31929 (+480)

Житомирская - 36 061 (+399)

Закарпатская - 27 003 (+148)

Запорожская - 46544 (+829)

Ивано-Франковск - 41798 (+154)

Киевская - 52415 (+827)

Кировоградская - 7707 (+86)

Луганская - 8640 (+107)

Львовская - 56442 (+582)

Николаевская - 26260 (+434)

Одесская - 63 124 (+1 161)

Полтавская - 31433 (+336)

Ровенская - 38315 (+475)

Сумская - 37612 (+455)

Тернопольская - 32235 (+146)

Харьковская - 64792 (+555)

Херсонская - 15449 (+298)

Хмельницкая - 36360 (+333)

Черкасская - 34 451 (+614)

Черновицкая - 37 949 (+254)

Черниговская - 26 864 (+455)

Напомним, в Украине 17 декабря обнаружили 12 630 новых случаев ковида, 260 пациентов умерли, выздоровели 12 866.