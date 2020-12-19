В ВСУ зарегистрировали еще 165 случаев коронавируса

Всего по состоянию на 19 декабря ковидом болеют 3 032 военнослужащих.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 165 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Всего по состоянию на 19 декабря ковидом болеют 3 032 военнослужащих.

Всего за время пандемии выздоровели 9 834 человека. Зафиксированы 35 летальных случаев.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 338 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 63 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря стало известно о 35-ом случае смерти от коронавируса в украинской армии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина вышла на "плато" заболеваемости - когда количество новых заболеваний каждый следующий день остается примерно одинаковым. По мнению главы правительства, это дает возможность завершить 2020 год без усиления карантинных мер.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов обнародовал предварительный план вакцинации населения. По его словам, на первом этапе вакцину получат медицинские работники, военнослужащие ВСУ, работники социальной сферы. На втором этапе планируется обеспечить вакциной людей в возрасте от 60 лет. На третьем этапе будут вакцинировать уже остальных людей.