Спасатели напомнили о требованиях к новогодним елкам, украшениям и электрическим гирляндам

В ГСЧС напомнили о требованиях к новогодним елкам, елочным украшениям и другим изделиям, которые используются во время празднования Нового Года и Рождества.

Елку нужно устанавливать подальше от отопительных приборов и источников открытого огня - каминов и газовых плит.

При выборе искусственной елки безопаснее отдать предпочтение моделям, которые имеют противопожарную пропитку (эта информация указывается на упаковке).

Чтобы елка не упала или не поранила ребенка, она должна быть правильно собрана и надежно установлена, а игрушки равномерно на ней распределены.

На елку нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни, особенно в комбинации с ватным "снегом" и бумажными игрушками.

Собирать искусственную елку нужно согласно инструкции. В процессе сборки елки не рекомендуется подпускать к ней детей.

Для детской безопасности елку лучше нарядить легкими украшениями, которые не бьются (бантами, шишками, шариками из стеклопластика и т.д).

Следует соблюдать и правила электробезопасности. Для украшения елки нельзя использовать неисправные и не сертифицированные электрические изделия.

"Подключение гирлянд к сети должно выполняться только с помощью штепсельных соединений. При обнаружении неисправности в иллюминации - нагрев проводов, мигание лампочек, искрение, - такая гирлянда должна быть срочно отключена", - говорится в сообщении.

Напомним, в Чаплинке на Херсонщине сгорела новогодняя елка. Предварительно возгорание произошло в результате замыкания электроконтактов новогодней гирлянды.