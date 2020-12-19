В Киеве от ковида умерли еще 20 человек
За минувшие сутки в столице обнаружили еще 1 364 больных коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве обнаружили еще 1 364 больных коронавирусом, умерли 20 человек.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Заболели 726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 42 девочки от 1 до 17 лет и 58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.
Ковид обнаружили, в частности, у 52 медиков. В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 734 человека.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 99 694, всего коронавирус унес жизни 1 699 киевлян.
Ковид преодолели 31 949 жителей Киева.
Напомним, 17 декабря в Киеве еще 1 658 человек заболели коронавирусом, умерли 17 человек, выздоровели - 442.