В Киеве от ковида умерли еще 20 человек

За минувшие сутки в столице обнаружили еще 1 364 больных коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве обнаружили еще 1 364 больных коронавирусом, умерли 20 человек.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Заболели 726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 42 девочки от 1 до 17 лет и 58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Ковид обнаружили, в частности, у 52 медиков. В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 734 человека.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 99 694, всего коронавирус унес жизни 1 699 киевлян.

Ковид преодолели 31 949 жителей Киева .