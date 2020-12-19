Семейные врачи смогут тестировать на ковид, - Минздрав

Соответствующая работа должна быть налажена до 23 декабря.

Семейные врачи получат быстрые тесты на антиген к коронавирусу.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует пресс-служба Минздрава.

"Изменен алгоритм, который предусматривает финансирование семейных врачей на закупку тестов на антиген для проведения исследования", - говорится в сообщении.

Соответствующая работа должна быть налажена до 23 декабря.

"В случае, если есть соответствующие признаки, или пациент подпадает под категории: признаки коронавирусной болезни, любые респираторные заболевания, или был тесный контакт с человеком, у которого подтвержден COVID-19, это исследование будет рекомендовано семейным врачом", - добавили в министерстве.

Напомним, Минздрав распорядился тестировать на ковид всех людей с симптомами ОРВИ из-за уменьшения количества тестов.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что украинцев также будут тестировать на антиген.

В Украине по состоянию на 19 декабря зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни, умерли 213 человек.

С сегодняшнего дня в стране действуют новые карантинные ограничения.