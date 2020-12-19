В Киеве на "мосту Кличко" снова треснуло стекло: подозревают вандалов
Правоохранители исследуют записи с камер видеонаблюдения, чтобы выявить злоумышленника.
В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту от Владимирской горки до арки Дружбы народов снова треснуло стекло.
Об этом говорится в сообщении на официальном портале Киева.
Отмечается, что повреждение стекла обнаружили работники КП "Киевавтодормост".
"Сейчас участок огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя. Вероятная причина - вандализм", - говорится в сообщении.
Правоохранители исследуют записи с камер видеонаблюдения, чтобы выявить злоумышленника.
Сообщается, что на ремонт моста средства городского бюджета тратить не будут. Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект, ведь действуют гарантийные обязательства.
Мост от Крещатого парка до арки Дружбы народов открыли в мае прошлого года. Длина сооружения - 210 метров, ширина - 6 метров с увеличением до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход выполнен из бетона, железа и стекла. Общая стоимость превысила 400 млн грн.
На следующий день после открытия два стеклянных окна на мосту покрылись трещинами и их пришлось срочно менять. В течение работ треснуло еще одно стекло, что стало основанием для острой критики и шуток над мэром Виталием Кличко и мостом.
После ремонта мост проходил обследование и испытания технического состояния. В КГГА заявили, что он соответствует действующим нормативам нагрузки для пешеходных мостов.
В июле на стеклянных вставках снова появились трещины. В КГГА сообщили, что причиной мог быть перепад температуры.