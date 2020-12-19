В Киеве на "мосту Кличко" снова треснуло стекло: подозревают вандалов

Правоохранители исследуют записи с камер видеонаблюдения, чтобы выявить злоумышленника.

В Киеве на "мосту Кличко" снова треснуло стекло: подозревают вандалов
Фото: kiev.informator

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту от Владимирской горки до арки Дружбы народов снова треснуло стекло.

Об этом говорится в сообщении на официальном портале Киева.

Отмечается, что повреждение стекла обнаружили работники КП "Киевавтодормост".

"Сейчас участок огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя. Вероятная причина - вандализм", - говорится в сообщении.

Правоохранители исследуют записи с камер видеонаблюдения, чтобы выявить злоумышленника.

Сообщается, что на ремонт моста средства городского бюджета тратить не будут. Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект, ведь действуют гарантийные обязательства.

Мост от Крещатого парка до арки Дружбы народов открыли в мае прошлого года. Длина сооружения - 210 метров, ширина - 6 метров с увеличением до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход выполнен из бетона, железа и стекла. Общая стоимость превысила 400 млн грн.

На следующий день после открытия два стеклянных окна на мосту покрылись трещинами и их пришлось срочно менять. В течение работ треснуло еще одно стекло, что стало основанием для острой критики и шуток над мэром Виталием Кличко и мостом.

После ремонта мост проходил обследование и испытания технического состояния. В КГГА заявили, что он соответствует действующим нормативам нагрузки для пешеходных мостов.

В июле на стеклянных вставках снова появились трещины. В КГГА сообщили, что причиной мог быть перепад температуры.

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