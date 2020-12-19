В Турции в результате взрыва кислородного баллона в больнице погибли 9 человек
Жертвами стали пациенты в возрасте от 56 до 85 лет, лечившиеся от ковида.
Фото: milliyet.com.tr
Вследствие взрыва кислородного баллона в университетской больнице турецкого города Газиантеп и возникшего в результате пожара погибли девять человек.
Об этом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в Твиттере.
"Трагический случай, произошедший в отделении интенсивной терапии в Газиантепе, огорчил всех нас. Количество смертей - 9", - написал он.
Gaziantep’te yo?un bak?m ?nitesinde meydana gelen elim olay hepimizi ?zm??t?r. Vefat say?m?z 9 oldu. Yang?ndan etkilenen di?er hastalar 112 acil ekiplerimiz taraf?ndan civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olay? yak?ndan takip ediyoruz.