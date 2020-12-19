В Турции в результате взрыва кислородного баллона в больнице погибли 9 человек

Жертвами стали пациенты в возрасте от 56 до 85 лет, лечившиеся от ковида.

Фото: milliyet.com.tr

Вследствие взрыва кислородного баллона в университетской больнице турецкого города Газиантеп и возникшего в результате пожара погибли девять человек.

Об этом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в Твиттере.

"Трагический случай, произошедший в отделении интенсивной терапии в Газиантепе, огорчил всех нас. Количество смертей - 9", - написал он.

Gaziantep’te yo?un bak?m ?nitesinde meydana gelen elim olay hepimizi ?zm??t?r. Vefat say?m?z 9 oldu. Yang?ndan etkilenen di?er hastalar 112 acil ekiplerimiz taraf?ndan civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olay? yak?ndan takip ediyoruz.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2020

Других пациентов, пострадавших от пожара, бригады экстренной помощи доставили в ближайшие больницы.

Фото: milliyet.com.tr

Как пишет Укринформ, Коджа вылетел на место происшествия для проведения расследования.

Добавим, в реанимации в момент инцидента находился 21 человек.

Жертвами стали пациенты в возрасте от 56 до 85 лет, лечившиеся от ковида.

Напомним, в начале декабря в столице Сербии, Белграде, произошел взрыв около здания государственной телекомпании RTS. В результате один человек погиб, двое получили ранения.

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