В Чаплинке на Херсонщине сгорела новогодняя елка

В поселке Чаплинка Херсонской области сгорела новогодняя елка в центре города.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГСЧС Херсонской области.

"Вчера, 18 декабря, поздно вечером в дежурную часть Чаплинского отделения полиции поступило сообщение, что в районном центре произошло возгорание новогодней елки, которая была установлена на площадке возле дома культуры", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник местного отделения полиции Сергей Ященко, информация о происшествии поступила за несколько минут до полуночи от местных жителей, которые как раз отдыхали около праздничной елки.

На месте следственно-оперативная группа опросила свидетелей. Предварительно установлено, что умышленного поджога не было. Это подтверждается и видеосъемкой молодых людей, которые в то время были около елки. На видео зафиксировано, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте нескольких метров от земли.

В результате пожара елка полностью сгорела. По предварительным выводам, возгорание произошло в результате замыкания электроконтактов новогодней гирлянды.

В настоящее время сотрудники ГСЧС проводят необходимые исследования, по результатам которых будет принято соответствующее решение.