Елки в Киеве обрабатывают вонючим раствором, чтобы отпугнуть вандалов

"Репелленты для обработки растений являются безопасными, но раскрываются неприятным запахом в теплом помещении".

В Киевгорадминистрации сообщили о мерах по предотвращению незаконной вырубки елок и сосен в предновогодний период в городской зоне Киева .

Сообщается, что коммунальщики, в частности, начинают обрабатывать специальными веществами ели, сосны, туи и можжевельники в лесных массивах, парках и скверах города.

Чтобы деревья не рубили, на специальные рейды выйдут работники государственной экологической инспекции и патрульной полиции.

В то же время коммунальщики обработают ели, сосны, туи и можжевельники специальными веществами.

"Репелленты для обработки растений являются безопасными, но раскрываются неприятным запахом в теплом помещении. Также специалисты обрабатывают деревья клеево-меловой смесью, оставляющей на растениях «грязную» окраску. На обработанных в парках и скверах деревьях есть соответствующие объявления", - говорится в сообщении .

Отмечается, что с 17 по 30 декабря в Киеве будут работать 178 законных пунктов по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, незаконная вырубка хвойных деревьев предусматривает штраф от 510 до 5100 гривен. Также за незаконную вырубку зеленых насаждений на территории лесов предусмотрена уголовная ответственность, штраф от 17 до 25 500 гривен или арест на срок до шести месяцев.