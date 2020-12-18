В Украине за сутки обнаружили 12 630 новых случаев ковида

По состоянию на 18 декабря в Украине зафиксировали 12 630 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 2 904 человека. 260 пациентов умерли, выздоровели - 12 866 человек. За сутки было проведено 68 759 тестирований, в частности методом ПЦР - 42 340, методом ИФА - 26 419.

За все время пандемии в Украине заболели 944 381 человек. 561 222 пациента выздоровели. От осложнений заболевания умерли 16 256 человек. Всего было проведено 5 209 462 ПЦР-тестирования.

Наибольшее количество подтвержденных случаев ковида за минувшие сутки зарегистрировано в г. Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 98330 случаев;

- 98330 случаев; Винницкая область - 20 578 случаев;

Волынская область - 29 817 случаев;

Днепропетровская область - 51 401 случай;

Донецкая область - 31 449 случаев;

Житомирская область - 35 662 случая;

Закарпатская область - 26 855 случаев;

Запорожская область - 45 715 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 644 случая;

Киевская область - 51 588 случаев;

Кировоградская область - 7621 случай;

Луганская область - 8533 случая;

Львовская область - 55 860 случаев;

Николаевская область - 25 826 случаев;

Одесская область - 61963 случая;

Полтавская область - 31 097 случаев;

Ровенская область - 37 840 случаев;

Сумская область - 37 157 случаев;

Тернопольская область - 32 089 случаев;

Харьковская область - 64 237 случаев;

Херсонская область - 15 151 случай;

Хмельницкая область - 36 027 случаев;

Черкасская область - 33 837 случаев;

Черновицкая область - 37 695 случаев;

Черниговская область - 26 409 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина вышла на "плато" заболеваемости - когда количество новых заболеваний каждый следующий день остается примерно одинаковым. По мнению главы правительства, это дает возможность завершить 2020 год без усиления карантинных мер.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов обнародовал предварительный план вакцинации населения. Так, по его словам, на первом этапе вакцину получат медицинские работники, военнослужащие ВСУ, работники социальной сферы. На втором этапе планируется обеспечить вакциной людей в возрасте от 60 лет. На третьем этапе будут вакцинировать уже остальных людей.