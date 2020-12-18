В Ирпене задержали банду, которая пытала семью бывшего бизнесмена

Кровавая расправа продолжалась около часа и закончилась только после того, как бандиты получили все имеющиеся деньги и ювелирные изделия.

В городе Ирпень Киевской области задержали организованную вооруженную группу, которая занималась разбойными нападениями.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры задержаны пять членов вооруженной банды за бандитизм, разбой и незаконное завладение транспортными средствами в сочетании с насилием (ст.257, ч.4 ст.187, ч.3 ст.289 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что четверо жителей Ирпеня и ранее судимый уроженец Херсонщины создали организованную группу-банду и 30 ноября этого года совершили разбойное нападение на семью бывшего бизнесмена в Киевской области.

"Вооруженные нападавшие ворвались в частный дом и начали издеваться над несчастными. Нелюди выжигали женщине и дочери хозяина дома глаза водкой, заклеивали их скотчем, а самого главу семьи и его 20-летнего сына пытали раскаленным утюгом, резали ножом пальцы и уши. Кровавая расправа продолжалась около часа и закончилась только после того, как бандиты получили все имеющиеся деньги и ювелирные изделия. Успокоившись, преступники завладели двумя автомобилями хозяев дома и скрылись с места совершения преступления", - рассказали в прокуратуре.

Во время обысков правоохранители обнаружили оружие, боеприпасы, средства конспирации - маскировочную одежду, балаклавы, рации, а также похищенное имущество потерпевших.

Сейчас проверяют причастность этих лиц к аналогичным уголовным правонарушениям. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.