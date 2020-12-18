В Киеве произошел пожар в психоневрологическом диспансере, эвакуировали 51 человека
Пожарные спасли шестерых пациентов, которые прятались под кроватями.
В Киеве утром произошел пожар в здании психоневрологического диспансера, который находится в Оболонском районе.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
"18 декабря в 08:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в 2-х этажном здании психоневрологического диспансера, по адресу: ул. Юнкерова, 37, что в Оболонском районе столицы. К месту вызова были направлены спасатели из ближайших спасательных подразделений", - говорится в сообщении.
По прибытии к месту происшествия, во время проведения разведки, спасателями было установлено, что пожар возник на 2 этаже, в бытовом помещении.
"Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала диспансера, были спасены шесть пациентов заведения, которые прятались под кроватями, эвакуированы 51 человек, а также не допущено распространение огня на смежные помещения", - сообщили в ГСЧС
Локализован пожар был в 08:25, а ликвидирован - в 08:37. Погибших или травмированных не обнаружено.
Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, вечером 15 декабря в Святошинском районе столицы произошел пожар в двухэтажном административном здании.
Погибли два человека, еще одного пострадавшего пожарные спасли и передали медикам.