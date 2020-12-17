В Украине еще более 12 тысяч случаев коронавируса

За сутки выздоровели почти на 900 человек больше, чем заболели.

За прошедшие сутки в Украине проведено 41 733 тестирования методом ПЦР и выявлено 12 047 случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 997 человек, зафиксировано 252 летальных случая. От ковида выздоровели еще 12 939 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 931 751 человек. Побороли болезнь 548 356 человек 15 996 - умерли от осложнений ковида.

Вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в Украине. Степанов добавил, что количество госпитализированных за прошедшие сутки составило 3 242 человека, но при этом выписали почти на 200 человек больше. Впрочем, показатель госпитализаций за вчера был рекордным - 3 242. До этого наибольшее количество пациентов с коронавирусом положили в больницу 9 декабря - более 2 900 человек.

Вчера сообщали о 10 622 новых случаях ковида в Украине и 12 549 выздоровевших.

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