Меган Маркл снялась в клипе

Поклонники королевской семьи Великобритании обнаружили, что еще до свадьбы с Принцем Гарри Меган Маркл снялась в клипе Ричарда Маркса. В кадре бывшая американская актриса появляется вместе с коллегами по сериалу «Форс-мажоры».

Меган Маркл до свадьбы с Принцем Гарри снялась в клипе американского рок-певца

Герцогиня Сассекская в шапке Санты Клауса присоединилась к знаменитостям, которые также стали героями музыкального видео.

До того как стать герцогиней 39-летняя невестка королевы Елизаветы II активно строила карьеру в шоу-бизнесе. И даже успела сняться в клипе успешного американского рок-музыканта на композицию «Christmas Spirit» в 2012 году.

Меган Маркл до свадьбы с Принцем Гарри снялась в клипе американского рок-певца

В четырехминутном видео в кадре Меган Маркл появляется на 2:10 минуте. Герцогиня сидит за столом с Сарой Рафферти и Риком Хоффманом, сыгравшими роли Донны Полсен и Луиса Литта в успешном адвокатском сериале. В ролике актеры повторяют слова песни наравне с такими звездами, как Хью Джекман и Дэвид Копперфильд.

Меган Маркл до свадьбы с Принцем Гарри снялась в клипе американского рок-певца

Анастасия Березовская, Тудей

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