Группа «Океан Эльзы» представила новый клип «Тримай»

Украинский музыкант и певец Святослав Вакарчук оставил свое место в Верховной Раде и занялся тем, что он умеет и любит. Группа «Океан Эльзы» порадовала премьерой нового видеоклипа на сингл «Тримай» в стиле остросюжетного кино.

Многочисленные поклонники украинского рок-коллектива «Океан Эльзы» и его бессменного лидера и солиста Святослава Вакарчука в восторге, группа выпустила новый видеоклип «Тримай».

Как стало известно, Святослав Вакарчук сам написал музыку и слова песни «Тримай», артист назвал композицию «криком души», воспроизведенным в классическом стиле «Океана Эльзы». Видео повествует о романтической истории любви двух сердец, которая нередко обоим доставляет боль и страдания. В конце клипа зритель видит руины вместо дома…

Режиссер-постановщик клипа на песню «Тримай» Андрей Кириллов, который сумел мастерски держать в напряжении зрителя на протяжении всего просмотра.

Понравились ли слушателям и фанатам новая песня и клип, можно узнать из комментариев, которые они оставляют на Youtube -канале «Океана Эльзы».

«Океан Эльзы - любовь ещё со школы, ваши песни - в самое сердце и душу!? Браво! Прекрасные песня и клип! То, чего давно от вас ждали?», «Боні та Клайд харчової промисовості :) Прикольний кліп», «Не ожидал утром увидеть новую песню ОЕ, но так вам рад!», «ОЕ - любовь, которая не тускнеет, снова мурашки и сердце готово выпрыгнуть!»