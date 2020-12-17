Обвиняемому в убийстве Кирилла Тлявова успели продлить арест

Мера пресечения экс-полицейскому, который заболел ковидом, истекала 16 декабря.

Обвиняемому в убийстве Кирилла Тлявова успели продлить арест
Підозрюваний у вбивстві Кирила Тлявова Іван Приходько
Фото: Укріформ

Суд продлил меру пресечения экс-полицейскому, которого обвиняют в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Иван Приходько будет находиться под стражей до 16 февраля 2021 года.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Сегодня (16 декабря - ред.) истек срок меры пресечения для обвиняемого в убийстве по неосторожности 5-летнего мальчика. Прокуроры три дня боролись за оставление экс-полицейского под стражей. Только что судья вышел из совещательной комнаты - мера продлена еще на 60 дней до 16 февраля 2021 года", - написала Венедиктова в фейсбуке.

По ее словам, на прошлой неделе обвиняемый был госпитализирован в спецпалату Переяслав-Хмельницкой районной больницы с диагнозом коронавирусной болезни. Накануне судебного заседания 14 декабря он отказался от лечения без присутствия адвоката, а "утром в понедельник оценить его состояние было невозможно из-за отказа от осмотра и его препятствования в доступе в палату".

В конце концов, на судебное заседание 14 декабря экс-полицейский был доставлен конвоем. При этом во время конвоирования он сопротивлялся и отказывался добровольно передвигаться. Заседание отложили для выяснения состояния здоровья обвиняемого.

"Врач, который его все же осмотрел, констатировал несколько повышенную температуру и давление. После этого, при попытке завести обвиняемого в зал суда, служба судебной охраны не допустила его якобы из-за его диагноза. Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о проведении обвиняемому принудительного повторного теста на COVID-19. Также во время судебного разбирательства в понедельник ухудшилось состояние здоровья законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого", - рассказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что суд решил отложить заседание, однако не на15 декабря, как хлопотал прокурор, а на последний день действия пресечения - 16 декабря.

В конце концов подозреваемого оставили под стражей. Сейчас он находится в больничной спецпалате, а после выписки вернется в СИЗО.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком сотрудники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки, а потом начали стрелять по металлическим банкам и другим предметам. Во время стрельбы одна из пуль попала в пятилетнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома.

Мальчик умер в больнице через три дня.

После смерти ребенка арестовали трех подозреваемых: Владимира Петровца, Ивана Приходько и Дмитрия Кривошея. В декабря 2019 года прокуратура передала дело в суд. ГБР вручило Приходько подозрение в "убийстве, совершенном по неосторожности". Следствие считает, что именно он смертельно ранил Кирилла.

Сейчас только Приходько находится в СИЗО под стражей. Петровец и Кривошей вышли под залог в начале 2020 года.

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