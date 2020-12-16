В Украине коронавирусом повторно заразились более 2 тыс. человек, - ЦОЗ

12% из этих случаев, то есть 250 человек, - медицинские работники.

С начала пандемии COVID-19 в Украине повторное заражение коронавирусом обнаружили у 2161 человека. В целом во второй раз коронавирусом заболели 0,25% от общего количества зафиксированных случаев, информирует пресс-служба Центра общественного здоровья.

При этом отмечается, что на сегодня в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются.

Известно, что у повторно зараженных лиц второй положительный результат ПЦР-теста был получен не ранее, чем через 40 дней после первого положительного результата. 12% из этих случаев, то есть 250 человек, - медицинские работники.

В ЦОЗ отмечают, что пока нет научно обоснованных доказательств длительности иммунитета и уровня его напряженности. В связи с этим лучшим способом предотвращения болезни является избежание ее воздействия.

Для этого специалисты советуют:

тщательно и часто мыть руки не менее 40 секунд, а также пользоваться антисептиками с содержанием спирта от 60%; не касаться лица; соблюдать физическую дистанцию; надевать маску, закрывая нос и рот; кашлять и чихать в сгиб локтя или одноразовую салфетку; следить за своим здоровьем и немедленно обращаться к врачу в случае заболевания.





Ранее Минздрав сообщал о фиксации случаев повторных заражений коронавирусом. Они чаще всего встречаются у пациентов, уже переболевших COVID-19 3-5 месяцев назад.

Напомним, доктор медицинских наук, профессор и заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии НАН Украины Виктор Досенко в интервью LB.ua рассказывал, что повторные заражения коронавирусом случаются, но это редкость.