Количество случаев ковида в мире превысило 73,8 млн

По состоянию на утро 16 декабря в мире зарегистрировали 587 153 новых случая коронавируса COVID-19. Умерли за сутки - 12 635 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего зафиксировано 73 810 006 случаев инфицирования. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1641 748 пациентов.

Побороли болезнь и вылечились - 51,8 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений - США , Индия, Бразилия , РоSSия и Франция. Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на восьмом в Европе.

Напомним, Европейский союз выделит 500 миллионов евро для глобальной инициативы COVAX, что позволит предоставить вакцины от коронавируса для стран с низким уровнем дохода.

По данным исследования международного альянса People's Vaccine ( "Народная вакцина"), 9 из 10 человек в 67-ми бедных странах останутся без вакцины от COVID-19 в 2021 году. Самые богатые страны, в которых живет 14% населения планеты, закупили 53% всех вакцин.

Сначала сообщалось, что Украина может получить оксфордскую вакцину от коронавируса самое раннее летом 2021 года. В украинских аптеках она может появиться не раньше осени 2021 года. Однако вчера министр здравоохранения сообщил, что первые партии вакцины от коронавируса Украина рассчитывает получить в феврале 2021 года.