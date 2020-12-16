В Киеве еще 1858 человек заболели коронавирусом

Умер 21 человек, выздоровели - 347.

В Киеве еще 1858 человек заболели коронавирусом
Фото: Київська міськрада

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали еще в 1858 больных коронавирусом.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Киева Виталий Кличко.

"Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 95 160. Заболели:

  • 1 001 женщина в возрасте от 18 до 91 года
  • 716 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет
  • 71 девочка от 12 дней до 17 лет и 70 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 70 медиков", - говорится в сообщении.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки от коронавируса в столице умер 21 человек. Всего за период пандемии в Киеве зафиксировали 1631 летальный случай от COVID-19.

Выздоровели за сутки 347 человек. В целом коронавирус побороли 29 897 жителей столицы.

Фото: пресслужба КГГА

"Столица - первая по уровню тестирования на коронавирус. И сегодня этот показатель в Киеве составляет более 320 тестов на 100 тысяч населения. С начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 268 тысяч образцов биоматериала методом ПЦР. А на выявление антител - ИФА-тестов - сделали более 91 500", - добавил Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 10 622 новых случая коронавируса COVID-19. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников. Госпитализированы за сутки 3242 человека. 264 пациента умерли, 12 549 - выздоровели.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в Украине.

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