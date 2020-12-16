Тина Кароль без одежды анонсировала премьеру музыкального спектакля

Украинская певица Тина Кароль знает, как привлечь внимание публики к своему творчеству. Супреблондинка без одежды снялась для рекламы своего музыкального спектакля о 15-летней карьере на сцене под названием «Юбилейный альбом».

На своей страничке в соцсети Инстаграм Тина Кароль анонсировала премьеру настоящего праздника музыки. Певица снялась для рекламного постера совершенно без одежды. Поклонники исполнительницы, конечно, рады, что их ждет возможность увидеть и услышать «Юбилейный альбом». Однако идея столь откровенного фото мало кого вдохновила и порадовала, народу хочется больше истинной красоты, а не «голых» фото.

«Премьера! Музыкальный спектакль «Юбилейный альбом» состоит из знаковых хитов за всю 15-ти летнюю историю карьеры Тины Кароль, запись которых состоялась во время ее юбилейного тура. Live-исполнение и мюзикловый жанр создают атмосферу живого концерта, в котором певица повествует со сцены впечатляющую историю своего успеха. Релиз альбома состоится 18 декабря на стримминговой платформе Spotify и при поддержке ХIT FM», - объявила Тина Кароль в публикации.

Фолловеры высказались в комментариях: «Вообще не понимаю, ходите вы уже все голые, уже и так страшно включать м1 при ребенке, чего ото прикрываться, показывайте всю себя на показ ((((((», «мне нравится Тина но ето уже совсем @tina_karol ты итак красивая женщина зачем ето?», «Офигеть какая новость! Безумно жду выхода альбома??», «Почему голая?», «спасибо за этот подарок!».