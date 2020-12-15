Минобразования предлагает школам продолжить школьные каникулы на время январского карантина

Министерство образования и науки рекомендует школам продлить каникулы на время усиленного карантина, который будет действовать в Украине с 8 до 24 января.

Руководителям местных департаментов образования уже направили соответствующие письма, сообщает пресс-служба МОН.

В министерстве пояснили, что в период действия локдауна ученикам запрещается посещать школы любой формы собственности, так что заведения могут объявить каникулы на этот период.

"Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить в настоящее время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона "О среднем образовании", - говорится в заявлении.

МОН просит школы принять меры для надлежащей организации обучения в дистанционном формате, например - с помощью платформы "Всеукраинская школа онлайн".

Напомним, 9 декабря Кабинет министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января. Также до марта продолжили режим чрезвычайной ситуации и действующие карантинные ограничения, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не исключает, что в Украине жесткие карантинные ограничения могут ввести раньше 8 января, если ситуация с распространением коронавируса в государстве ухудшится.