В ВСУ зафиксировали еще один случай смерти от коронавируса

За прошедшие сутки в армии обнаружили 85 новых случаев COVID-19.

В ВСУ зафиксировали еще один случай смерти от коронавируса
Фото: ukrinform.com

В Вооруженных Силах Украины зафиксировали 33-й летальный случай, вызванный коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

"Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Новояворовской районной больнице. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведенная интенсивная терапия, к сожалению, положительного результата не дала. По имеющейся информации, больной имел сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в армии обнаружили 85 новых случаев COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек.

Всего в ВСУ коронавирусом болеет 3193 человека. Всего за время пандемии выздоровели 8994 человека.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 398 человек. Количество военнослужащих, у которых изоляция заканчивается в ближайшие трое суток, - 177 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине проведено 31 963 тестирования методом ПЦР и выявлено 8416 случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников. Выздоровело рекордное количество пациентов - 16 150.

Как сообщалось, в Украине начали делать меньше тестов на коронавирус COVID-19. Поэтому Минздрав распорядился тестировать на ковид всех людей с симптомами ОРВИ. Также украинцев будут тестировать на антиген.

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