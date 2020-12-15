Из-за непогоды без света остались 234 населенных пункта в трех областях

По состоянию на 7:00 15 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 234 населенных пункта в трех областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за непогоды в Черниговской области обесточены 204 населенных пункта, в Сумской - 23, Киевской - 7. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Службы автомобильных дорог, транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено. Ограничений движения нет.

Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 635 работников и 539 единиц техники.