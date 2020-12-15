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2020-12-15
Из-за непогоды без света остались 234 населенных пункта в трех областях
Ограничений движения нет.
Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження
По состоянию на 7:00 15 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 234 населенных пункта в трех областях.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Из-за непогоды в Черниговской области обесточены 204 населенных пункта, в Сумской - 23, Киевской - 7. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
По информации Службы автомобильных дорог, транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено. Ограничений движения нет.
Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 635 работников и 539 единиц техники.