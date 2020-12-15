В Украине за сутки от ковида выздоровело рекордное количество пациентов

За прошедшие сутки в Украине проведено 31 963 тестирования методом ПЦР и выявлено 8 416 случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников. Выздоровело рекордное количество пациентов - 16 150.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки госпитализированы 1 479 больных с коронавирусом. Зафиксировано 233 связанных с ковидом летальных случая.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Данные по регионам:

г. Киев - 93302 случая;

- 93302 случая; Винницкая область - 19 977 случаев;

Волынская область - 28 527 случаев;

Днепропетровская область - 49 961 случай;

Донецкая область - 30062 случая;

Житомирская область - 34 511 случаев;

Закарпатская область - 26 281 случай;

Запорожская область - 43 034 случая;

Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;

Киевская область - 49335 случаев;

Кировоградская область - 7273 случая;

Луганская область - 7987 случаев;

Львовская область - 54 233 случая;

Николаевская область - 24404 случая;

Одесская область - 59 113 случаев;

Полтавская область - 30 025 случаев;

Ровенская область - 36 599 случаев;

Сумская область - 36 098 случаев;

Тернопольская область - 31 374 случая;

Харьковская область - 62 708 случаев;

Херсонская область - 14 346 случаев;

Хмельницкая область - 34 919 случаев;

Черкасская область - 32 272 случая;

Черновицкая область - 37 080 случаев;

Черниговская область - 24 786 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 909 082 человека, выздоровели - 522 868 человек, 15 480 - умерли.

Как сообщалось, в Украине начали делать меньше тестов на коронавирус COVID-19. Поэтому Минздрав распорядился тестировать на ковид всех людей с симптомами ОРВИ. Также украинцев будут тестировать на антиген.

Напомним, вчера в Украине был зафиксирован 6451 новый случай COVID-19. При этом было проведено 25 582 тестирования, в частности методом ПЦР - 20 493.

Месяц назад, в воскресенье, 15 ноября, в Украине было проведено 33 486 тестирований, а на прошлой неделе, 6 декабря, - 33 502 тестирования.