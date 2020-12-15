В Украине за сутки от ковида выздоровело рекордное количество пациентов
Выявлено 8 416 случаев коронавируса, выздоровели 16 150 человек.
За прошедшие сутки в Украине проведено 31 963 тестирования методом ПЦР и выявлено 8 416 случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников. Выздоровело рекордное количество пациентов - 16 150.
За минувшие сутки госпитализированы 1 479 больных с коронавирусом. Зафиксировано 233 связанных с ковидом летальных случая.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.
Данные по регионам:
- г. Киев - 93302 случая;
- Винницкая область - 19 977 случаев;
- Волынская область - 28 527 случаев;
- Днепропетровская область - 49 961 случай;
- Донецкая область - 30062 случая;
- Житомирская область - 34 511 случаев;
- Закарпатская область - 26 281 случай;
- Запорожская область - 43 034 случая;
- Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;
- Киевская область - 49335 случаев;
- Кировоградская область - 7273 случая;
- Луганская область - 7987 случаев;
- Львовская область - 54 233 случая;
- Николаевская область - 24404 случая;
- Одесская область - 59 113 случаев;
- Полтавская область - 30 025 случаев;
- Ровенская область - 36 599 случаев;
- Сумская область - 36 098 случаев;
- Тернопольская область - 31 374 случая;
- Харьковская область - 62 708 случаев;
- Херсонская область - 14 346 случаев;
- Хмельницкая область - 34 919 случаев;
- Черкасская область - 32 272 случая;
- Черновицкая область - 37 080 случаев;
- Черниговская область - 24 786 случаев.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 909 082 человека, выздоровели - 522 868 человек, 15 480 - умерли.
Как сообщалось, в Украине начали делать меньше тестов на коронавирус COVID-19. Поэтому Минздрав распорядился тестировать на ковид всех людей с симптомами ОРВИ. Также украинцев будут тестировать на антиген.
Напомним, вчера в Украине был зафиксирован 6451 новый случай COVID-19. При этом было проведено 25 582 тестирования, в частности методом ПЦР - 20 493.
Месяц назад, в воскресенье, 15 ноября, в Украине было проведено 33 486 тестирований, а на прошлой неделе, 6 декабря, - 33 502 тестирования.