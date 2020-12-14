Спасатели предупредили о гололедице и тумане на значительной части страны

В ГСЧС призывают украинцев быть осторожными.

Во вторник, 15 декабря, в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях гололед, на дорогах гололедица.

В западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели призывают украинцев быть осторожными.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают в ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, во вторник в северо-восточной части Украины прогнозируют дождь и мокрый снег, на остальной территории - без осадков.

Напомним, в конце прошлой недели из-за ухудшения погодных условий ограничивали движение транспорта в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской и Житомирской областях.

11 декабря в Киеве из-за непогоды общественный транспорт курсировал без соблюдения графика, приостановил работу городской фуникулер.

Только за 10 декабря на территории Украины было зарегистрировано 1435 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 84 - сообщения о ДТП с погибшими или травмированными. В результате аварий 8 человек погибли и 99 травмированы.