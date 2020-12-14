Умер британский писатель, автор шпионских романов Джон Ле Карре

Ему было 89 лет.

Британский писатель-романист Джон Ле Карре, наиболее известный по книгам "Шпион, выйди вон" и "Шпион, который вернулся с холода", умер в возрасте 89 лет.

О смерти писателя сообщил его литературный агент, передает Би-би-си.

"С глубокой скорбью я вынужден поделиться с вами новостью о том, что Дэвид Корнуэлл, известный всему миру как Джон Ле Карре, умер после скоротечной [не связанной с Covid-19] болезни вечером в субботу", - сказал глава издательского дома The Curtis Brown Group Джонни Геллер.

Ле Карре часто называли автором шпионских романов, однако его литературные полотна всегда демонстрировали гораздо более широкий срез тем - от морально-этических дилемм в полных лиризма размышлениях о разделе власти между человеком и государством. Ему также принадлежит более 20 романов, изданных миллионами экземпляров на многих языках. Самый известный среди них - "Шпион, который вернулся с холода".

Последний роман Джона Ле Карре Agent Running in the Field ( "Полевой агент") был опубликован в 2019 году.

Напомним, в октябре прошлого года в Великобритании умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский.