Количество больных ковидом в мире превысило 72,6 млн человек

По состоянию на утро 14 декабря в мире зарегистрировали 539 289 новых случаев коронавируса COVID-19. Умерли за сутки 7 650 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего в мире зафиксировано 72 647 787 случаев ковида. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1618918 пациентов.

Побороли болезнь и выздоровели - 50,8 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений - США , Индия, Бразилия , РоSSия и Франция. Украина - на 17-м месте мирового рейтинга и на восьмом в Европе.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксирован 6 451 новый случай коронавирусной болезни.