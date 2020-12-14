В Украине за сутки зафиксирован 6 451 новый случай COVID-19

Госпитализированы за сутки - 1 895 человек, 93 пациента умерли.

В Украине за сутки зафиксирован 6 451 новый случай COVID-19
Фото: terminovo.te.ua

В Украине за минувшие сутки зафиксирован 6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.

При этом было проведено 25 582 тестирования, в частности методом ПЦР - 20 493, методом ИФА - 5 089. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализированы за сутки - 1 895 человек, 93 пациента умерли. Выздоровели - 5 154 человека.

За все время пандемии в Украине заболело - 900 666 человек. 506 718 пациентов выздоровели. 15 247 - умерли от осложнений. Было проведено 5 052 686 ПЦР-тестирования.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 91 743 случая;
  • Винницкая область - 19 866 случаев;
  • Волынская область - 28 246 случаев;
  • Днепропетровская область - 49 535 случаев;
  • Донецкая область - 29 660 случаев;
  • Житомирская область - 34 491 случай;
  • Закарпатская область - 26 153 случая;
  • Запорожская область - 42 435 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 40 768 случаев;
  • Киевская область - 49044 случая;
  • Кировоградская область - 7225 случаев;
  • Луганская область - 7929 случаев;
  • Львовская область - 53 844 случая;
  • Николаевская область - 24 099 случаев;
  • Одесская область - 58283 случая;
  • Полтавская область - 29 450 случаев;
  • Ровенская область - 36 262 случая;
  • Сумская область - 35 968 случаев;
  • Тернопольская область - 31 283 случая;
  • Харьковская область - 62 428 случаев;
  • Херсонская область - 14 207 случаев;
  • Хмельницкая область - 34 840 случаев;
  • Черкасская область - 31 607 случаев;
  • Черновицкая область - 36 889 случаев;
  • Черниговская область - 24 411 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Показатель от воскресенья, 13 декабря, является самым низким суточным показателем за длительное время, впрочем ниже и показатель тестирования. В минувшее воскресенье были зафиксированы 8 641 новых инфицированных, провели 33 502 теста. Еще неделей ранее - 9 946 заболевших и 31 901 тест.

Напомним, 9 декабря Кабинет министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января. Также до марта продолжили режим чрезвычайной ситуации и действующих карантинных ограничений, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не исключает, что в Украине жесткие карантинные ограничения могут ввести раньше 8 января, если ситуация с распространением коронавируса в государстве ухудшится.

В Кабмине также начали говорить о досрочном введении локдауна и назвали условие для этого - более 30 тыс. больных в сутки.

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