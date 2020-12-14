СБУ задержала участников группировки, сбывавшей наркотики в 15 областях Украины
Ежемесячный оборот наркодельцов составлял почти 5 миллионов гривен.
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной группы, получавшей миллионные "прибыли" от сбыта наркотиков в разных регионах Украины.
Про это сообщила пресс-служба СБУ.
"В наркогруппировку входило более 20 активных участников. Злоумышленники наладили продажу кокаина, мефедрона, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса на территории 15 областей Украины", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что свою "продукцию" фигуранты предлагали на закрытом паблике телеграмм-канала и доставляли ее заказчикам через сеть так называемых "закладок". Для этого организаторы группы создали в регионах собственные ячейки наркокурьеров, получавших "товар" для реализации почтовыми сервисами.
В СБУ отметили, что деньги от заказчиков поступали фигурантам на виртуальные электронные кошельки различных платежных систем. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот наркодельцов составлял почти 5 миллионов гривен.
Во время обысков правоохранители изъяли почти 4 килограмма амфетамина, альфа-пвп и каннабиса, примерно полкилограмма героина, кокаина и мефедрона, 250 таблеток "МДМА" и "Ксанакс". Также обнаружены материалы для упаковки наркотиков, черновые записи, банковские карточки и другие вещественные доказательства.
Стоимость изъятой "продукции" составляет более 1,2 миллиона гривен по ценам черного рынка.
Задержанным фигурантам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в октябре в Одессе СБУ изъяла 750 кг психотропа, который используют террористы "Исламского государства". На черном рынке изъятый каптагон оценивается более чем в 30 миллионов долларов.