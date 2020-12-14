СБУ задержала участников группировки, сбывавшей наркотики в 15 областях Украины

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной группы, получавшей миллионные "прибыли" от сбыта наркотиков в разных регионах Украины.

Про это сообщила пресс-служба СБУ .

"В наркогруппировку входило более 20 активных участников. Злоумышленники наладили продажу кокаина, мефедрона, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса на территории 15 областей Украины", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

Следствие установило, что свою "продукцию" фигуранты предлагали на закрытом паблике телеграмм-канала и доставляли ее заказчикам через сеть так называемых "закладок". Для этого организаторы группы создали в регионах собственные ячейки наркокурьеров, получавших "товар" для реализации почтовыми сервисами.

Фото: пресс-служба СБУ

В СБУ отметили, что деньги от заказчиков поступали фигурантам на виртуальные электронные кошельки различных платежных систем. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот наркодельцов составлял почти 5 миллионов гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли почти 4 килограмма амфетамина, альфа-пвп и каннабиса, примерно полкилограмма героина, кокаина и мефедрона, 250 таблеток "МДМА" и "Ксанакс". Также обнаружены материалы для упаковки наркотиков, черновые записи, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

Фото: пресс-служба СБУ

Стоимость изъятой "продукции" составляет более 1,2 миллиона гривен по ценам черного рынка.

Задержанным фигурантам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.