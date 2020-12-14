В Киеве еще 605 человек заболели коронавирусом

Умерли 13 человек, выздоровели - 87.

В Киеве еще 605 человек заболели коронавирусом
Фото: пресслужба Київської міськради

В Киеве за прошедшие сутки выявили 605 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Киева Виталий Кличко.

"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 91 743. Заболели:

  • 331 женщина в возрасте от 19 до 91 года
  • 218 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет
  • 29 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 20 медиков", - говорится в сообщении.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки в Киеве от COVID-19 умерли 13 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 87 человек. Всего коронавирус побороли 28 904 жителя Киева.

В столичных больницах сейчас находятся 2083 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. В том числе 16 детей. Еще 418 пациентов - с подозрением на заболевание, среди них - 4 ребенка.

В тяжелом состоянии 1324 пациента. На койках интенсивной реанимации находятся 239 больных. 34 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кислородную поддержку получают 1477 больных.

Фото: пресс-служба КГГА

Напомним, в Украине в сутки зафиксирован 6451 новый случай COVID-19. Госпитализированы за сутки - 1895 человек, 93 пациента умерли.

В Украине стали делать меньше тестов на коронавирус COVID-19, потому Министерство здравоохранения изменило подходы к тестированию. По словам Степанова, тестировать будут всех граждан с симптомами респираторных заболеваний.

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