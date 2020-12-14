ГБР задержало трех полицейских, которые удерживали мужчину в гараже и требовали у него $ 2,5 тысячи

За эти деньги правоохранители обещали не принимать меры по найденному у него янтарю.

ГБР задержало трех полицейских, которые удерживали мужчину в гараже и требовали у него $ 2,5 тысячи
Фото: dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований в Киеве разоблачили, задокументировали и пресекли противоправную деятельность заместителя начальника отдела криминальной полиции и двух оперуполномоченных одного из управлений Нацполиции, которые удерживали мужчину в гараже и требовали у него деньги.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"По предварительной информации, работники полиции удерживали гражданина в пределах гаражного кооператива и вымогали у него неправомерную выгоду за непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря", - говорится в сообщении.

11 декабря детективы задержали правоохранителей "на горячем" во время получения ими $ 2,5 тыс. Им сообщено о подозрении. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины полицейским грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее ГБР вручило пяти полицейским обвинительные акты по делу об изнасиловании в Кагарлыке.

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