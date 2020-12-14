Умер известный украинский философ и культуролог Роман Кысь

В ночь с 12 на 13 декабря во Львове умер известный украинский философ, антрополог, этнолингвист, культуролог и поэт Роман Кысь, который работал научным сотрудником Института народоведения Национальной академии наук Украины. Ему был 71 год.

Об этом сообщила общественная организация PEN Ukraine.

Кысю был 71 год. Родился он во Львове в семье историка, профессора Львовского университета. Он был участником литературного сообщества 1970-х годов во Львове, объединившегося вокруг Григория Чубая, которое подготовило два номера самиздатовского художественного альманаха "Скрыня".

Сразу после выхода 1-го номера "Скрыни" (1971) его авторы подверглись преследованиям КГБ. В течение 1976-1979 годов Кысь жил на Чукотке.

С 1980 по 1981-й годы работал в скансене Шевченковского гая, откуда несколько раз его забирали на беседы-допросы в УКГБ. В 1981 году ему инкриминировали злостное хулиганство и посадили на три года. Во время заключения Кысь познакомился с христианами-баптистами, которые с тех пор постоянно оказывали ему поддержку. Во второй раз он был арестован в 1985 году - за отказ участвовать в собрании офицеров запаса.