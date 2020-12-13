В отреставрированной Андреевской церкви состоялось первое богослужение

Фото: pomisna.info

В Андреевской церкви в Киеве в воскресенье, 13 декабря, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, состоялось первое после длительной реставрации торжественное богослужение.

Об этом говорится в сообщении Православной церкви Украины в соцсети Facebook.

Отмечается, что возглавил богослужение представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил в сослужении экзарха Вселенского патриарха епископа Команского Михаила и архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори).

"Сегодня мы с полным послушанием находимся здесь по поручению нашего предстоятеля Всесвятейшого Вселенского патриарха, чтобы представлять его на сегодняшнем празднике и в канун второй годовщины с тех пор, как состоялся Объединительный Собор, на котором был избран предстоятелем автокефальной Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Епифаний", - сказал в своем слове митрополит Эммануил.

Фото: pomisna.info

Отметим, Андреевская церковь, расположенная на Андреевском спуске в Киеве , сооружена по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Она является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII в. мирового значения, входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

Церковь внесена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вскоре Украина будет подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви в основной перечень.

Реставрация Андреевской церкви продолжалась 11 лет. В здании установлено современное освещение. Для людей с нарушениями зрения и детских экскурсий мастера отлили из гипса отдельные элементы отделки храма, чтобы к ним можно было прикоснуться и почувствовать их форму.

За это время мастера восстановили оригинальный цвет стен, укрепили склон, фундаменты церкви и стилобата. Также проведена реконструкция иконостаса, которому возвращено аутентичное размещение икон.