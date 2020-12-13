Количество смертей от ковида в мире выросло до 1 614 230

За последние сутки в мире зафиксировано 161 315 новых случаев ковида, умерло 3 316 человек.

По состоянию на 13 декабря в мире зафиксировано 72 253 563 больных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

Количество смертей от ковида составляет 1 614 230, выздоровели от болезни 50 640 460 человек.

За последние сутки в мире зафиксировано 161 315 новых случаев ковид, умерло 3 316 человек.

Всего ковидом болеет 19 998 873 человек, 106 128 человек (0,5%) находятся в тяжелом или критическом состоянии.

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США продолжают лидировать по количеству больных и умерших: соответственно 16 551 634 и 305 088 человек. В Индии зарегистрировано 9,9 млн больных, в Бразилии - 6,9 млн человек.

Отметку в 2 млн больных пересекли РоSSия и Франция.

Украина на 17-м месте с 894 215 больными. Перед ней Перу, где насчитывается 983 045 инфицированных.

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Напомним, Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек.

4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы о предоставлении вакцин.

Дополнительные вакцины, которые сможет закупить Украина, будут стоить около 7 долларов. Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривен.

Украина получит вакцину от коронавируса несколькими партиями. Первый транш средства будет состоять из 1,2 млн доз.

Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года.