В Ватикане зажгли рождественскую елку и покажут украинский вертеп

Главное новогоднее дерево - 30-метровую ель - в этом году Ватикану подарила Словения.

В Ватикане зажгли рождественскую елку и покажут украинский вертеп

На площади Святого Петра в Ватикане торжественно зажгли праздничную иллюминацию на рождественской елке.

Об этом сообщает VaticanNews.

Мероприятие состоялось вечером 11 декабря с соблюдением мер безопасности и с ограниченным количеством участников.

Открыл церемонию президент города-государства Ватикан кардинал Джузеппе Бертелло.

Главное новогоднее дерево - 30-метровую ель - в этом году Ватикану подарила Словения.

Центральную площадь Ватикана в этом году также будет украшать керамический вертеп, изготовленный в местности Кастелли в центрально-итальянском регионе Абруццо.

На площади также установлена скульптурная композиция канадского художника Тимоти Шмальца, посвященная мигрантам. Это должно напомнить также и о том, что Дитя Иисус вместе с Марией и Иосифом тоже были мигрантами, бежавшими, чтобы спасти свою жизнь.

Кроме того, 13 мая в Ватикане на площади Святого Петра открывается международная выставка "100 вертепов". В нынешней экспозиции присутствует рождественский вертеп из Украины. Речь идет о произведении украинской монахини сестры Теодосии Плахотнюк, которая собственноручно изготовила этот вертеп из экоматериалов. Элементы композиции, на которой можно разглядеть леса украинских Карпат и село Многополье в Донецкой области, где расположен скит, в котором автор до недавних пор совершала свой монашеский подвиг, символически отражают дух Рождества от Востока до Запада Украины.

Напомним, сегодня, 13 декабря, с главной новогодней елки в Киеве сняли шляпу.

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