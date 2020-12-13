С главной новогодней елки Украины сняли шляпу

Ее перенесут в один из столичных парков, где в дальнейшем она будет служить фотозоной.

Фото: suspilne.media

Сегодня, 13 декабря, с главной новогодней елки в Киеве сняли шляпу.

Об этом пишет Суспильне.

Ее перенесут в один из столичных парков, где в дальнейшем она будет служить фотозоной.

Директор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщил, что шляпу заменят на звезду, которую собираются поставить 19 декабря на День Святого Николая.

"Шляпу перенесем в один из парков. Весной увидите. Будет служить фотозоной", - отметил он.

Отметим, шляпу на елку не будут возвращать из-за того, что аксессуар не понравился большинству жителей Киева .

По замыслу организаторов, поскольку нынешняя концепция украшений на елке была связана со сказками, то на елку решили повесить не звезду, а именно шляпу, символизирующую сказку и как бы являющуюся оберегом для лесных зверей, которыми украшено дерево.

Также против такого аксессуара выступила Православная церковь Украины, заявив, что шляпа на главной елке "вызывает удивление".

Напомним, в КГГА рассказали, как в нынешнем году будут праздновать Новый год в столице. Раньше в полиции заявили, что могут ограничить вход на Софиевскую площадь на праздники.

Кабинет Министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января.