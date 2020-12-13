На Змиевской тепловой электрической станции произошел пожар

Причина возникновения пожара, обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.

На Змиевской тепловой электрической станции произошел пожар
Фото: ДСНС

Сегодня, 13 декабря, ночью спасатели ликвидировали пожар на Змиевской тепловой электрической станции в Харьковской области.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 01:04.

"К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12-и отделений на автоцистернах и 2-х - на автолестницах", - говорится в сообщении.

Установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв. м.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В 03:45 огонь удалось взять под контроль и локализовать. Полная ликвидация пожара произошла в 08: 36. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара, обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.

Напомним, 12 декабря в Шевченковском районе Киева спасатели гасили пожар в 1-этажном заведении общественного питания, которое находится в пристройке к гостинице.

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