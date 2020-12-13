За сутки в Киеве выявили 1 125 больных коронавирусом

Фото: Киевский горсовет

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 125 больных коронавирусом, 10 человек умерли.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 291, в Дарницком - 286 и в Деснянском районе - 136 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 72 пациента.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 91 138. Коронавирус преодолели 28 817 жителей Киева . Всего коронавирус унес жизни 1 584 киевлян.