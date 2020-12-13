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2020-12-13
За сутки в Киеве выявили 1 125 больных коронавирусом
10 человек умерли.
Фото: Киевский горсовет
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 125 больных коронавирусом, 10 человек умерли.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 291, в Дарницком - 286 и в Деснянском районе - 136 случаев.
В больницы столицы госпитализировали 72 пациента.
Выздоровели за минувшие сутки 189 человек.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 91 138. Коронавирус преодолели 28 817 жителей Киева. Всего коронавирус унес жизни 1 584 киевлян.
Напомним, 11 декабря количество выявленных больных коронавирусом в Киеве составило 1 696. Умерли 23 человека.