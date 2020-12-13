За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 9 176 новых случаев коронавируса
Госпитализировано – 2 969 человек, летальных случаев – 156.
За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 9 176 новых случаев коронавирусной болезни, умерло 156 человек.
Об этом информирует телеграм-канал “Коронавирус_инфо”.
В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников.
Госпитализированы 2 969 человек, летальных случаев - 156, выздоровели - 7 563 человека и осуществлено 41 489 тестирований (в частности, методом ПЦР - 33 593, методом ИФА - 7 896).
За все время пандемии в Украине заболело 894 215 человек, выписаны - 501 564 человека, летальных случаев - 15 154, проведено 5 031 859 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.
Статистика в регионах:
г. Киев - 91 138 (+1 125)
области:
Винницкая - 19 801 (+121)
Волынская - 28 019 (+167)
Днепропетровск - 49 074 (+709)
Донецк - 29 398 (+367)
Житомирская - 34 073 (+359)
Закарпатская - 26 016 (+133)
Запорожская - 41995 (+535)
Ивано-Франковск - 40 668 (+184)
Киевская - 48 523 (+740)
Кировоградская - 7 166 (+107)
Луганская - 7 889 (+184)
Львовская - 53 662 (+363)
Николаевская - 23 864 (+385)
Одесская - 57 699 (+628)
Полтавская - 29 121 (+310)
Ровенская - 36 117 (+217)
Сумская - 35 702 (+375)
Тернопольская - 31 165 (+201)
Харьковская - 62 324 (+339)
Херсонская - 13 972 (+249)
Хмельницкая - 34 800 (+383)
Черкасская - 31 209 (+425)
Напомним, 11 декабря в Украине выявили 12 811 новых случаев ковид, умерло 243 человека.