За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 9 176 новых случаев коронавируса

Госпитализировано – 2 969 человек, летальных случаев – 156.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 9 176 новых случаев коронавирусной болезни, умерло 156 человек.

Об этом информирует телеграм-канал “Коронавирус_инфо”.

В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников.

Госпитализированы 2 969 человек, летальных случаев - 156, выздоровели - 7 563 человека и осуществлено 41 489 тестирований (в частности, методом ПЦР - 33 593, методом ИФА - 7 896).

За все время пандемии в Украине заболело 894 215 человек, выписаны - 501 564 человека, летальных случаев - 15 154, проведено 5 031 859 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 91 138 (+1 125)

области:

Винницкая - 19 801 (+121)

Волынская - 28 019 (+167)

Днепропетровск - 49 074 (+709)

Донецк - 29 398 (+367)

Житомирская - 34 073 (+359)

Закарпатская - 26 016 (+133)

Запорожская - 41995 (+535)

Ивано-Франковск - 40 668 (+184)

Киевская - 48 523 (+740)

Кировоградская - 7 166 (+107)

Луганская - 7 889 (+184)

Львовская - 53 662 (+363)

Николаевская - 23 864 (+385)

Одесская - 57 699 (+628)

Полтавская - 29 121 (+310)

Ровенская - 36 117 (+217)

Сумская - 35 702 (+375)

Тернопольская - 31 165 (+201)

Харьковская - 62 324 (+339)

Херсонская - 13 972 (+249)

Хмельницкая - 34 800 (+383)

Черкасская - 31 209 (+425)

Напомним, 11 декабря в Украине выявили 12 811 новых случаев ковид, умерло 243 человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер народный артист Украины Владимир ПолубоярцевУмер народный артист Украины Владимир Полубоярцев
В ВСУ еще один человек умер от коронавирусаВ ВСУ еще один человек умер от коронавируса
В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в McDonaldsВ Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds
В Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умерВ Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умер
В Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и ВеликобританииВ Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и Великобритании
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Киеве выявили 1 125 больных коронавирусомЗа сутки в Киеве выявили 1 125 больных коронавирусом
За последние сутки в травмпункты обратилось более тысячи киевлянЗа последние сутки в травмпункты обратилось более тысячи киевлян
В Киеве за сутки от ковида умерли 23 человекаВ Киеве за сутки от ковида умерли 23 человека
За сутки в Украине обнаружили 12 811 новых случаев ковида, умерли 243 человекаЗа сутки в Украине обнаружили 12 811 новых случаев ковида, умерли 243 человека
Повторное заражение COVID-19 участилось в УкраинеПовторное заражение COVID-19 участилось в Украине
Гололедица в Украине продержится до завтра, - ГСЧСГололедица в Украине продержится до завтра, - ГСЧС
В Киеве за сутки от ковида выздоровело рекордное количество пациентовВ Киеве за сутки от ковида выздоровело рекордное количество пациентов
От осложнений COVID-19 за сутки в Украине умерли 285 человек, 15 327 - выздоровелиОт осложнений COVID-19 за сутки в Украине умерли 285 человек, 15 327 - выздоровели
За прошедшие сутки в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человекЗа прошедшие сутки в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек
В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее за период пандемии количество новых случаев ковидаВ Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее за период пандемии количество новых случаев ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости