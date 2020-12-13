За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 9 176 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 9 176 новых случаев коронавирусной болезни, умерло 156 человек.

Об этом информирует телеграм-канал “Коронавирус_инфо”.

В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников.

Госпитализированы 2 969 человек, летальных случаев - 156, выздоровели - 7 563 человека и осуществлено 41 489 тестирований (в частности, методом ПЦР - 33 593, методом ИФА - 7 896).

За все время пандемии в Украине заболело 894 215 человек, выписаны - 501 564 человека, летальных случаев - 15 154, проведено 5 031 859 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 91 138 (+1 125)

области:

Винницкая - 19 801 (+121)

Волынская - 28 019 (+167)

Днепропетровск - 49 074 (+709)

Донецк - 29 398 (+367)

Житомирская - 34 073 (+359)

Закарпатская - 26 016 (+133)

Запорожская - 41995 (+535)

Ивано-Франковск - 40 668 (+184)

Киевская - 48 523 (+740)

Кировоградская - 7 166 (+107)

Луганская - 7 889 (+184)

Львовская - 53 662 (+363)

Николаевская - 23 864 (+385)

Одесская - 57 699 (+628)

Полтавская - 29 121 (+310)

Ровенская - 36 117 (+217)

Сумская - 35 702 (+375)

Тернопольская - 31 165 (+201)

Харьковская - 62 324 (+339)

Херсонская - 13 972 (+249)

Хмельницкая - 34 800 (+383)

Черкасская - 31 209 (+425)

Напомним, 11 декабря в Украине выявили 12 811 новых случаев ковид, умерло 243 человека.