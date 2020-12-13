На дорогах Киевщины сегодня “желтый” уровень опасности из-за гололеда

В большинстве областей Украины, кроме юго-восточной части, гололедица.

Сегодня, 13 декабря, днем в большинстве областей Украины, кроме юго-восточной части, гололед.На дорогах большинства областей гололедица.

Об этом сообщили в ГСЧС со ссылкой на УкрГидрометцентр.

На Киевщине также сохранится гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Спасатели напоминают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Служба спасения призывает вас соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий на автодорогах.

Водителей призывают выдерживать дистанцию между автомобилями, парковать авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике, передвигаться по скользкой дороге на минимальной скорости, при езде не совершать резких маневров, приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость и учитывать предупреждения соответствующих служб.