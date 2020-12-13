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2020-12-13
В Киеве эвакуировали посетителей ТРЦ после сообщения о заминировании
На место вызвали взрыво-техническую службу.
Фото: Сергей Нужненко
В Киеве эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра "Ривер молл" на Днепровской набережной.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
На электронную почту ТРЦ поступило сообщение о минировании.
На место вызвали взрыво-техническую службу ..
Напомним, 7 декабря неизвестные сообщили о минировании Хмельницкого облсовета, однако депутаты успели объявить нового председателя.