В Киеве эвакуировали посетителей ТРЦ после сообщения о заминировании

Напомним, 7 декабря неизвестные сообщили о минировании Хмельницкого облсовета, однако депутаты успели объявить нового председателя.

На электронную почту ТРЦ поступило сообщение о минировании.

Об этом сообщает " Киев оперативный".

В Киеве эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра "Ривер молл" на Днепровской набережной.