В Киеве эвакуировали посетителей ТРЦ после сообщения о заминировании

На место вызвали взрыво-техническую службу.

В Киеве эвакуировали посетителей ТРЦ после сообщения о заминировании
Фото: Сергей Нужненко

В Киеве эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра "Ривер молл" на Днепровской набережной.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

На электронную почту ТРЦ поступило сообщение о минировании.

На место вызвали взрыво-техническую службу ..

Напомним, 7 декабря неизвестные сообщили о минировании Хмельницкого облсовета, однако депутаты успели объявить нового председателя.

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