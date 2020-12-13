В ПЦУ выступили против "гаданий на Андрея"

"Гадание, как и вызывания духов умерших и другие виды так называемой магии, является грехом и прямо запрещается в Слове Божьем".

Православная Церковь Украины не признает традиционные развлечения на праздник Андрея Первозванного и выступает против гадания в этот день.

Об этом сообщается на странице ПЦУ в фейсбуке.

"Накануне 13 декабря, который является днем памяти святого апостола Андрея Первозванного, можно услышать, что девушки собираются «гадать на Андрея». Существует поверье, что «так можно заглянуть в свое будущее, узнать имя суженого и предугадать, счастливой ли будет супружеская жизнь». На самом деле ничего общего между днем памяти святого и гаданием нет. Гадания, как и вызывания духов умерших и другие виды так называемой магии, являются грехом и прямо запрещаются в Слове Божьем", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что традиция собираться по вечерам и гадать появилась еще в дохристианские времена. Тогда люди праздновали языческий праздник Калиты. Христиане же почитают святого Андрея Первозванного как апостола и последователя Христа.

"Поэтому жизнь и деяния святого апостола не имеют ничего общего с языческими традициями и ритуалами, и связывать эти народные поверья с днем его памяти не стоит. Поэтому, когда мы говорим о гадании, предрассудки и приметы на христианские праздники, важно помнить, что это все маловерие и проявления воздействия лукавого. Попытки узнать свое будущее, предсказать определенные события - не принесут душевного покоя и даже могут навредить, ведь это грех, который человек берет на душу", - отметили в ПЦУ.

Напомним, раньше в ПЦУ раскритиковали шляпу на главной елке страны и отметили, что "нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой, которая и символизирует Рождество". После этого основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий рассказал, что накануне дня Святого Николая, 19 декабря, на елке установят рождественскую звезду.