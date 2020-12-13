На Киевщине мужчина угрожал жене гранатой, чтобы она от него не ушла

В городе Бровары Киевской области полиция задержала 44-летнего мужчину, который угрожал своей семье гранатой.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

На спецлинию полиции "102" позвонил несовершеннолетний парень. Он сообщил, что отчим угрожает ему и матери боевой гранатой.

На место происшествия прибыли: наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехники. Во время переговоров полицейские уговорили злоумышленника выдать боеприпас.

Как выяснилось, таким образом мужчина пытался удержать любимую женщину, чтобы она не ушла от него.

Во время следственных действий работники полиции изъяли корпус гранаты и взрыватель к ней, а также транспортно-пусковые контейнеры к реактивным гранатам. Они направлены на экспертизы.

Фото: kv.npu.gov.ua

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее в Харькове мужчина подорвал гранату после визита к бывшей жене. В результате взрыва ему оторвало часть руки.