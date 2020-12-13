На Буковине верующие не поделили церковь и побили в ней окна

На место происшествия пришлось вызвать полицию, которая провела с ними профилактические беседы.

На Буковине верующие не поделили церковь и побили в ней окна
Фото: cv.npu.gov.ua

В Черновицкой области между представителями двух религиозных общин возник спор относительно дальнейшего использования местного храма.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Правоохранителям поступило сообщение, что в селе Михальча Сторожинецкого района неизвестные лица не пускают прихожан на территорию церкви и, вероятно, повредили имущество храма.

"На место происшествия выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сторожинецкого отдела. Полицейские установили, что между представителями двух религиозных общин возник спор относительно пользования культовым сооружением. В результате инцидента повреждено несколько окон церкви. Для обеспечения общественной безопасности и порядка привлечены дополнительные силы полиции ", - говорится в сообщении.

Фото: cv.npu.gov.ua

Правоохранители провели с участниками собрания профилактическую работу и отметили недопустимость правонарушений на религиозной почве. Сейчас ситуация полностью контролируется.

Напомним, ранее на Ровенщине из-за церкви подрались около 60 прихожан ПЦУ и УПЦ МП.

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