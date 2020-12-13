На Буковине верующие не поделили церковь и побили в ней окна
На место происшествия пришлось вызвать полицию, которая провела с ними профилактические беседы.
В Черновицкой области между представителями двух религиозных общин возник спор относительно дальнейшего использования местного храма.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Правоохранителям поступило сообщение, что в селе Михальча Сторожинецкого района неизвестные лица не пускают прихожан на территорию церкви и, вероятно, повредили имущество храма.
"На место происшествия выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сторожинецкого отдела. Полицейские установили, что между представителями двух религиозных общин возник спор относительно пользования культовым сооружением. В результате инцидента повреждено несколько окон церкви. Для обеспечения общественной безопасности и порядка привлечены дополнительные силы полиции ", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели с участниками собрания профилактическую работу и отметили недопустимость правонарушений на религиозной почве. Сейчас ситуация полностью контролируется.
Напомним, ранее на Ровенщине из-за церкви подрались около 60 прихожан ПЦУ и УПЦ МП.