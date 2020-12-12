Среди украинских военных зафиксировали новую смерть от ковида

За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировано 183 новых случая заболевания.

Среди украинских военных зафиксировали новую смерть от ковида
Фото: terminovo.te.ua

В Вооруженных Силах Украины зафиксирован 32-й летальный случай, вызванный коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

"Военнослужащий находился на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Однако проведенная интенсивная терапия, к сожалению, положительного результата не дала", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 183 новых случая заболевания.

По состоянию на 12 декабря в украинской армии ковидом болеют 3 188 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 8 787 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 494 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 46 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года зафиксировано 12 811 новых случаев коронавируса, умерли 243 человека.

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