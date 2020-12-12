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2020-12-12
В Днепре упал строительный кран, погиб человек
Строительный кран упал на автобетоносмеситель.
Фото: пресслужба ГСЧС
12 декабря в городе Днепр строительный кран упал на автобетоносмеситель, водитель погиб на месте.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Происшествие случилось около 11:00 в Индустриальном районе, на ул. Березинская.
Как пишет gorod.dp.ua, водителя зажало в салоне, травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Фото: gorod.dp.ua
На месте происшествия работали спасатели для высвобождения тела человека из автомобиля.
Напомним, в октябре в Одессе на строительной площадке по ул. Академика Сахарова погибли двое рабочих.
В сентябре в Индустриальном районе Харькова перевернулся строительный кран, в котором находился водитель.
В прошлом году во Львове строительный кран упал на супермаркет.