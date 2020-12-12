В Днепре упал строительный кран, погиб человек

Строительный кран упал на автобетоносмеситель.

Фото: пресслужба ГСЧС

12 декабря в городе Днепр строительный кран упал на автобетоносмеситель, водитель погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Происшествие случилось около 11:00 в Индустриальном районе, на ул. Березинская.

Как пишет gorod.dp.ua, водителя зажало в салоне, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Фото: gorod.dp.ua

На месте происшествия работали спасатели для высвобождения тела человека из автомобиля.

Напомним, в октябре в Одессе на строительной площадке по ул. Академика Сахарова погибли двое рабочих.

В сентябре в Индустриальном районе Харькова перевернулся строительный кран, в котором находился водитель.

В прошлом году во Львове строительный кран упал на супермаркет.

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